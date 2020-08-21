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Ефремов уверен на 90%, что сидел на месте пассажира в момент ДТП

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, заявил в суде, что, скорее всего, сидел на месте пассажира в момент аварии.

"Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили", - заявил Ефремов в Пресненском суде Москвы в пятницу. Он уточнил, что уверен в этом на 90%.

Актер также предположил, что шрам на его шее мог появиться от удара о лобовое стекло.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

Хроника 08 июня – 21 августа 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Москва

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