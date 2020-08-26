Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - За несколько часов в столице выпало 19 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в среду.

"По предварительной оценке, во второй половине дня на город обрушилось около четверти месячной нормы осадков, которая в августе насчитывает 77 мм", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данные получены с базовой московской метеостанции на ВДНХ.

В метеобюро напомнили, что сильные дожди начались в Москве после 14:00. Окончательные итоги ливней в городе станут известны к концу дня.

В Москве продолжает действовать предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности. Предупреждение объявлено до 21:00 среды.

Ливни в Москве привели к подтоплениям десятков объектов уличной дорожной сети. Наибольшая интенсивность осадков отмечалась на юго-востоке, востоке и юго-западе города, а также в центре.

Из-за мощных осадков протекла кровля Новой Третьяковской галереи на Крымском валу, в результате чего были закрыты все экспозиции и выставки.