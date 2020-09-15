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Третьяковка снова откроет выставки, затронутые протечкой крыши

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Новая Третьяковка 16 и 17 сентября возобновит работы выставок "Ненавсегда. 1968-1985" и "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан", которые в конце августа закрылись из-за протечки крыши. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Некоторые залы в корпусе на Крымском валу залило 26 августа из-за ливня.

Сообщалось, что экспонаты в залах не пострадалих, их оперативно убрали. Затем замгендиректора галереи Татьяна Мрдуляш сказала, что около десятка произведений изъяли из экспозиций, поместили в безопасные помещения и взяли под наблюдение.

По ее словам, из-за протечки крыши также "произошли изменения в климате в залах", из таких залов некоторые экспонаты вынесли, чтобы не рисковать их сохранностью в будущем.

Причиной протечки в музее назвали прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора воды.

Третьяковская галерея Крымский вал Москва Татьяна Мрдуляш

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