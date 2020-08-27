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Источник сообщил о тяжелом состоянии девочки, пострадавшей в грозу в Москве

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Девочка, на которую в среду во время грозы упала крупная ветка, находится в тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он напомнил, что она получила перелом поясничного отдела позвоночника. Ее экстренно доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Инцидент с девочкой произошел во дворе частного дома в Южном Бутове. Пострадавшей 16 лет.

Гроза пришла в столичный регион во вторую половину дня в среду. Порывы ветра временами достигали 15 м\с. За несколько часов в городе выпало до 35 мм осадков или около 45% месячной нормы, которая в августе составляет 77 мм. В Москве действовал предпоследний "оранжевый" уровень погодной опасности.

По словам еще одного источника, в Москве затопило почти 30 улиц, это вызвало задержки в работе общественного транспорта. В городе повалило несколько деревьев.

Напора воды не выдержала крыша нового корпуса Третьяковской галереи на Крымском валу. Там затопило экспозицию. Выставки были закрыты.

Москва Третьяковская галерея Южное Бутово

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