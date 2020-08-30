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Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4809 до 4821, скончались еще 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено почти 262 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели свыше 213 тыс. человек.

Москва коронавирус

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