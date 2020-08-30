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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
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В России коронавирус за сутки выявлен у 4 980 человек

В России коронавирус за сутки выявлен у 4 980 человек
В больничном комплексе в Коммунарке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Четвертый день подряд в России увеличивается суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией: согласно данным оперативного штаба, в воскресенье отмечено 4 980 случаев заражения в 83 регионах.

Если в среду, 26 августа, отмечалось рекордно низкое с апреля значение - 4 676, то в четверг было 4 711, в пятницу - 4 829, а в субботу - 4 941. До среды показатель медленно снижался, обновляя минимумы.

За сутки умерли 68 пациентов, вылечились 2 599 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 990 326 случаев коронавирусной инфекции, 17 093 умерших и 806 982 выписанных. Лечение продолжает 166 251 пациент.

Заболеваемость в регионах

В Москве зарегистрировано 695 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 11 пациентов, выздоровели 904 человека. В столичном оперштабе отметили, что прирост случаев заражения стал минимальным за август. Представитель штаба сообщил "Интерфаксу", что среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,26%.

Еще 186 новых случаев COVID-19 зафиксированы в Санкт-Петербурге, 165 - в Московской области, 143 - в Нижегородской области, 134 - в Ростовской области, 127 - в Ставропольском крае, 120 - в Свердловской области, 111 - в Красноярском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Хроника коронавируса. Август.

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