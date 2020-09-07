"Дело Цуркан" направлено в Мосгорсуд

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд рассмотрит дело бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Генпрокуратуре РФ.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Карины Цуркан", - сказали в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре напомнили, что предварительное следствие по уголовному делу проведено Следственным управлением ФСБ РФ, а процессуальным надзором занималось управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры.

Следствие ФСБ обвиняет Цуркан в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Она была задержана летом 2018 года. С тех пор она почти все время находилась под стражей. 16 января 2020 года суд ее освободил под запрет определенных действий, но 7 февраля другой суд снова ее арестовал по требованию Генпрокуратуры.

Как сообщала защита, следствие считает, что 16 августа 2004 года Цуркан стала агентом молдавской спецслужбы, после чего 21 апреля 2015 года "в Москве получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Вину Цуркан не признает. Защита настаивает на фальсификации доказательств следствия.