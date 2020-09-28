Более 85 тыс. пассажиров транспорта в Москве оштрафовали за отсутствие масок

Общая сумма штрафов превысила 420 млн рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиры столичного транспорта с начала масочно-перчаточного режима были оштрафованы более чем на 420 млн рублей за отсутствие средств защиты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Мы проверяем наличие масок и перчаток у пассажиров, чтобы сделать поездки в общественном транспорте максимально безопасными. С начала масочно-перчаточного режима уже более 85 000 пассажиров получили штрафы за отсутствие средств защиты. Сумма одного штрафа - 5000 рублей", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, выборочные рейды ежедневно проходят в вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте - за неделю контролеры охватывают 100% станций метро.

Обязательное ношение масок и перчаток в Москве в общественных местах и транспорте было введено с 12 мая.

Ранее в понедельник стало известно, что в московском метро при входе усилили контроль за соблюдением масочного режима. Как передал корреспондент "Интерфакса", сотрудники подземки стали требовать от пассажиров надевать маски.

Мэр Сергей Собянин на прошлой неделе своим указом велел усилить контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима на транспорте, в магазинах и других общественных местах.