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Ефремов попросил суд не рассматривать жалобы на приговор от его экс-адвокатов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии по делу о смертельном ДТП, просит суд не рассматривать апелляционные жалобы на приговор от бывших защитников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Пресненского суда в четверг.

"В адрес суда поступило заявление осужденного Ефремова М.О. об отказе от услуг защитников Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Он не желает, чтобы рассматривали поданные ими апелляционные жалобы", - сказали в суде.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Смертельное ДТП на Садовом кольце

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Ефремов, согласно приговору, частично признал вину. При этом в ходе разбирательства артист заявлял, что не помнит произошедшего и что за рулем его автомобиля в роковой вечер мог находиться не он.

Процесс в отношении актера получил общественный резонанс, в том числе, из-за поведения адвоката Пашаева, а также тактики защиты, которую он избрал.

После приговора Ефремов отказался от своих защитников и набрал новую команду адвокатов.

Хроника 08 июня – 01 октября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Москва Пресненский суд Эльман Пашаев Елизавета Шаргородская

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