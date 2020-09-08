Общественники призвали проверить действия адвоката Ефремова и свидетелей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Действия адвоката артиста Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и свидетелей со стороны подсудимого в деле о смертельном ДТП нуждаются в уголовно-правовой оценке по признакам возможной фальсификации доказательств, считает член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, лидер общественного движения "Гражданин" Юрий Шаркович.

"Я считаю, необходимо дать уголовно-правовую оценку по признакам фальсификации доказательств и лжесвидетельствования, представленными Эльманом Пашаевым и свидетелями в рамках уголовного процесса", - приводят слова Шарковича во вторник в пресс-центре МВД России.

По его мнению, также "вызывает огромный вопрос история со старыми фактами мошенничества, связанная с адвокатом".

Похожее мнение о компетентности адвоката Ефремова выразил другой член общественного совета при ГУ МВД России по Москве, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

"Нельзя не дать уголовно-правовую оценку тем действиям адвоката и лжесвидетелей, которых он предоставил. Во-первых, они растоптали репутацию Михаила Ефремова, во-вторых, попытались превратить в цирковое выступление судебное заседание, попрать все основы законодательства и правосудия", - сказал он.

Суд закончился реальным сроком

Ранее во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Актера также лишили права на управление транспортным средством сроком на три года и обязали выплатить старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова - Виталию - компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Он просил 7,3 млн рублей.

Вскоре после аварии Ефремов записал покаянное обращение, но в суде не признавал вину, ссылаясь на то, что ничего не помнит. На заседании 3 сентября перед началом прений Ефремов все же заявил о признании вины.

Кроме того, 21 августа Ефремов заявил, что решил сменить адвокатов, однако уже 24 августа стало известно, что интересы актера снова будет представлять Пашаев. Защита потерпевших увидела в этих действиях попытку затягивания процесса.

Защитники Ефремова настаивали, что вина актера не доказана. Свидетели защиты говорили, что Ефремов в момент аварии находился на пассажирском сиденье. В частности, среди них был Александр Кобец, который в суде признал, что он очень плохо видит и едва может разглядеть судью.