Компаниям Москвы пригрозили штрафами за отсутствие сотрудников на "удаленке"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Работодатели в столице будут обязаны с 12 октября предоставлять в электронном виде отчет о переводе не менее 30% работников на "удаленку", при нарушении требований их будут привлекать к административной ответственности, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на сайте столичной мэрии.

Согласно указу, работодатели еженедельно, начиная с 12 октября, обязаны предоставлять на официальном сайте мэра Москвы в личном кабинете сведения о работниках, в отношении которых были приняты решения о переводе на удаленную работу.

Штраф для работодателей за непредоставление или неполное предоставление сведений о работниках на "удаленке" составит от 100 до 300 тыс. рублей, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

С 5 октября требование к столичным работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу стало обязательным. Согласно указу Собянина, с 5 по 28 октября на "удаленку" должны быть переведены не менее 30% работников в целом, а также все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. "Исключение из этого правила - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации", - пояснял ранее московский мэр.