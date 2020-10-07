Власти Москвы попросят промпредприятия перевести на "удаленку" часть сотрудников

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы попросит промышленные предприятия перевести на удаленную работу сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

"Но мы понимаем, что есть такие отрасли, как пищевая промышленность, где 90-95% людей задействованы непосредственно на производстве и, конечно, здесь производственный цикл нарушать нельзя", - добавил чиновник.

По указу мэра Сергея Собянина с 5 октября московские организации обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Их также обязали предоставлять данные о таких сотрудниках. За несоблюдение этого приказа компаниям пригрозили штрафами. При этом в горадминистрации компаниям рекомендовали перевести на дистанционную работу до 50% сотрудников.

Исключение делается для людей, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, торговли, медицинских учреждений и предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

В Москве с середины сентября начал увеличиваться официальный ежедневный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 24 сентября выявляемость заражений стала превышать 1000 новых случаев в день. За минувшие сутки оперштаб выявил 3229 новых случаев COVID-19, за сутки до того - 4082.