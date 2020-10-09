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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:52Заразились
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В Кремле связали возможные решения из-за COVID с ростом заболеваемости

В Кремле связали возможные решения из-за COVID с ростом заболеваемости
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Если в России продолжится рост заболеваемости коронавирусом, эта тема потребует рассмотрения на правительственном штабе и принятия каких-то решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если ситуация и дальше будет осложняться таким образом, количество инфицированных будет расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать", - заявил Песков в пятницу журналистам.

По его словам, "очевидно, что цифры растут, сегодня действительно печальный антирекорд по России, и очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья".

"Это очевидный факт, и его приходится констатировать", - заявил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда могут быть рассмотрены возможные дополнительные меры по противодействию коронавирусу, Песков подчеркнул, что каких-то точных параметров нет.

"Есть общая картина заполняемости больниц по регионам, что и составляет запас прочности в плане реагирования на растущие цифры, и в зависимости от этого регионы будут принимать решения, и в зависимости от этого, конечно, будет реагировать федеральный штаб", - сказал Песков.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России впервые с начала пандемии составил 12 126 новых случаев в 85 регионах.

Наиболее высокие показатели по-прежнему отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 3 701. За последние сутки в Москве жертвами инфекции стали 33 человека, 1 424 пациента выздоровели.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Дмитрий Песков коронавирус

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