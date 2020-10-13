Власти Москвы отменили проверки недвижимости бизнеса до конца года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Москве Госинспекция по недвижимости отменила все плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Из плана исключены более 80 юрлиц и ИП, уточнил через пресс-службу заместитель мэра Владимир Ефимов.

Кроме того, по его словам, до конца года отменены и внеплановые проверки. Возможны только внеплановые проверки, согласованные с прокуратурой, или проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Ефимов напомнил, что Госинспекция по недвижимости в среднем проводит около 150 плановых проверок по соблюдению имущественно-земельного законодательства. Несмотря на отмену проверок, она продолжает контролировать использование объектов недвижимости и выявлять нарушения без взаимодействия с пользователем или собственником.

"В период с апреля по октябрь 2020 года в ходе таких проверок было выявлено свыше 3000 нарушений, из них более 30% уже устранены", - отметил начальник Госинспекции Владислав Овчинский.

Плановые проверки проводятся при взаимодействии с проверяемым лицом и с предварительным его уведомлением. Госинспекция из-за пандемии отказалась от их проведения в апреле. Первоначально предполагалось, что перерывы продлится до мая.