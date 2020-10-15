За сутки в Москве скончались 54 пациента с коронавирусом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 54 человека с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.

Число умерших от коронавируса в Москвеувеличилось с 5796 до 5850

Сутками ранее сообщалось о 57 жертвах COVID-19 в Москве.

По последним данным, в столице выявлено почти 348 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Число выздоровевших превысило 268 тысяч человек.

Ранее в четверг стало известно, что перевозчикам московского общественного транспорта запретят пускать пассажиров без масок и перчаток.