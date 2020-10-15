Итоги исследований третьей вакцины от COVID в РФ будут в середине декабря

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Результаты клинических исследований третьей вакцины от коронавируса в России, разработанной центром имени Чумакова, ожидаются в середине декабря, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Разработка Центра имени Чумакова содержит цельный вирус. В ее клинических испытаниях задействовано 300 добровольцев.

Более массовое производство имеющейся вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи Минздрава РФ, по словам Мурашко, ожидается в ноябре. После прохождения контроля качества к концу ноября эта партия вакцины поступит для вакцинации категорий населения, списки которых сейчас формируются, сообщил министр.

Разработка Института имени Гамалеи, получившая название "Спутник V", стала первой российской вакциной. Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм. Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. В настоящее время она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из них получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска – медиков, врачей, учителей.

Накануне стало известно, что Центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса – "ЭпиВакКорону". Эта вакцина является пептидной, то есть состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков - пептидов. Через них иммунная система должна научиться опознавать и обезвреживать вирус.