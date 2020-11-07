У властей Москвы пока нет планов закрывать ночные заведения

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Власти Москвы пока не планируют закрывать ночные предприятия общепита и другие развлекательные заведения в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Пока такой информации нет", - сказал он журналистам в субботу, отвечая на вопрос, нет ли в планах городского правительства временно прекратить работу ночных заведений.

Немерюк напомнил, что в ночных ресторанах, барах, клубах действует система check in.

Как он отметил, эта система позволяет врачам своевременно проводить эпидемиологические расследования в случае выявления у кого-то из посетителей или сотрудников заболевания и информировать об этом других посетителей.

В субботу оперштаб сообщил, что суточный прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 20 396 случаев. В частности, в Москве за сутки выявлено 5 829 новых случаев COVID-19.