Прививать детей от коронавируса в этом году в России не будут

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Детской вакцины от коронавируса в этом году в России не появится, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Общероссийского родительского собрания в пятницу.

Он отметил, что медики продолжают наблюдение и изучение вакцины. "Для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты и исследования. И, только получив полную картину влияния на детский организм, только после этого мы будем рассматривать", - пояснил Мурашко.

Он отметил, что у детей чаще всего коронавирусная инфекция проходит бессимптомно, но есть категория детей, которым нужно особенно уделить внимание.

"Это дети, страдающие сахарным диабетом, - это группа риска, для них мы рекомендуем комплекс профилактических мероприятий. С вашим лечащим врачом необходимо посоветоваться, какие правила и рекомендации нужно соблюдать", - сказал Мурашко.

Также он попросил особое внимание обратить на детей с избыточным весом - это дополнительная группа риска.

"Конечно, ряд хронических заболеваний также могут создавать дополнительные опасности для ребенка, в частности это всевозможные иммуносупрессивные состояния и ревматоидные заболевания", - уточнил Мурашко.

Он порекомендовал родителям таких детей обязательно получить советы и рекомендации врачей перед тем, как отправлять детей в школу.

Министр также напомнил, что для взрослых сейчас проводятся дополнительные испытания вакцины от COVID-19, отслеживаются вопросы ее эффективности и безопасности.

"Медработники и педагоги входят в приоритетные группы, которым мы будем предлагать вакцинироваться от коронавирусной инфекции. И поскольку в школах разных возрастов преподаватели работают, то в первую очередь мы рекомендуем пройти вакцинацию педагогам старшего возраста", - добавил Мурашко.