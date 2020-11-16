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В 2021 году мероприятия по борьбе с COVID-19 введут в тариф ОМС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - С 1 января многие мероприятия по борьбе с коронавирусом будут внесены в тариф ОМС, заявил в Мосгордуме глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Пандемия коронавируса

По его словам, в бюджете на 2021 год всего на борьбу с коронавирусом будет выделено больше 11 млрд рублей, в том числе чуть меньше 10 млрд рублей - на вакцинацию от COVID-19.

Чиновник отметил, что в 2020 году было закуплено много оборудования, так что "уровень развития инфраструктуры, уровень обеспечения и готовность к последующим эпизодам или развития коронавируса, они другие".

"Мы имеем серьезный неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, по наличию реагентов по тестированию в части ПЦР-диагностики, ИФА-диагностики, эти ресурсы постоянно присутствуют и могут быть использованы в следующем году", - добавил Хрипун.

Всего на закупки вакцин, включая антикоронавирусную, город потратит в 2021 году 12,7 млрд рублей. По словам чиновника, помимо прививок от болезней, предусмотренных на федеральном уровне, в Москве проводится вакцинация от ряда других инфекционных заболеваний, в том числе от менингококковой инфекции детей и вируса папилломы человека.

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