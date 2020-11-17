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Собянина попросили отложить расширение платных парковок на время пандемии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Москве 75 муниципальных депутатов и участников сообщества "Синие ведерки" попросили мэра Сергея Собянина отложить расширение платной парковки на период пандемии, пишет "Коммерсантъ".

"Очевидно, что личный автомобиль является наиболее безопасным видом передвижения, и город должен быть заинтересован в том, чтобы стимулировать горожан в возможности его использования в период пандемии", - говорится в их письме.

Депутаты напомнили, что 6 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди чаще всего заражаются коронавирусом в общественном транспорте.

Авторы обращения также попросили Собянина дать советам депутатов право определять судьбу районных парковок, чтобы департамент транспорта только давал рекомендации по изменению парковочного пространства. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин рассказал изданию, что сейчас дептранс сам принимает решения о расширении платных парковок, информируя затем советы депутатов.

Обращение подписали депутаты 30 районов, в том числе Бутырского, Тимирязевского, Академического, Измайлово, Черемушек, Гагаринского.

В октябре дептранс предложил советам депутатов округов Войковский, Савеловский, Кунцево, Преображенское, Бутырский поддержать очередное точечное расширение платных зон. В выложенных в интернете копиях писем упоминаются улицы Нижняя Масловка, Бутырская, Маршала Сергеева, площадь Савеловского вокзала и другие. В департаменте сказали, что конкретных решений еще не принято и что на названных улицах появятся не полноценные платные зоны, а зоны с бесплатными местами для резидентов.

Также в октябре совет депутатов района Останкинский просил Собянина отменить платные парковки, ссылаясь на то, что личный транспорт безопаснее общественного, но в дептрансе это предложение не поддержали. Там ответили, что платные парковки помогают регулировать трафик и обеспечить свободные места для жителей района, а отмена платы может привести как к "стимулированию дополнительных поездок граждан, так и ухудшению дорожно-транспортной ситуации в целом".

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Москва Сергей Собянин дептранс Мосгордума коронавирус

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