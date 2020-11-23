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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13Заразились
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В Москве за сутки госпитализировали 1341 пациента с COVID-19

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве госпитализировали 1341 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией. За сутки до этого в городе были госпитализированы 1358 зараженных.

Пандемия коронавируса

К аппаратам ИВЛ сейчас подключены 429 пациентов.

Всего за сутки выявили 6866 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии их стало 560 579. В течение суток умер 71 заболевший, всего с начала пандемии жертвами инфекции стало 8379.

Среди заболевших за последние сутки 12,1% - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,2% - от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет, 3,9% старше 80 лет.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 23 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
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