В Москве за сутки госпитализировали 1341 пациента с COVID-19

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве госпитализировали 1341 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией. За сутки до этого в городе были госпитализированы 1358 зараженных.

К аппаратам ИВЛ сейчас подключены 429 пациентов.

Всего за сутки выявили 6866 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии их стало 560 579. В течение суток умер 71 заболевший, всего с начала пандемии жертвами инфекции стало 8379.

Среди заболевших за последние сутки 12,1% - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,2% - от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет, 3,9% старше 80 лет.