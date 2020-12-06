В больницах Москвы к аппаратам ИВЛ подключены 462 пациента с COVID-19

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных с COVID-19 в столице снизилось по сравнению с прошлыми сутками более чем на 200 человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По его данным, в городе подтверждено 7 512 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 404 пациента с COVID-19.

В штабе сообщили, что на ИВЛ в больницах Москвы находятся 462 человека.

Накануне был госпитализирован 1 651 человек.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 647 562 случая заражения COVID-19, вылечились от инфекции 490 884 человека. Количество умерших за минувшие сутки увеличилось с 9 277 до 9 349.