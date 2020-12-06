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В России зарегистрированы рекордные 29 039 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы рекордные 29 039 случаев COVID-19 за сутки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Количество новых случаев COVID-19 в РФ за сутки вновь обновило максимальные значения: выявлены 29 039 заболевших в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Накануне в субботу суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией также был рекордным и составил 28 782 случая. До этого наблюдалось небольшое снижение числа новых случаев.

В Москве за сутки было выявлено 7 512 новых случаев COVID-19. Накануне в субботу в Москве был максимум по суточному приросту: 7 993 новых случая. За минувшие сутки в столице подтверждено 72 смерти, 5 536 человек были выписаны по выздоровлению.

За сутки в целом по стране умерли 457 пациентов, выписаны по выздоровлению 21 342 человека. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 460 тыс. 770 случаев коронавирусной инфекции (+1,2%), 43 141 умерший и 1 млн 937 тыс. 738 выписанных. Лечение продолжают 479 898 пациентов.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 753 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 295 - в Московской области, 880 - в Псковской области, 484 - в Нижегородской области, 469 - в Карелии, 396 - в Архангельской области, 389 - в Свердловской области, 375 - в Воронежской области, 368 - в Вологодской области, 356 - в Ростовской области, 335 - в Хабаровском крае, 329 - в Красноярском крае, 308 - в Пермском крае, 303 - в Челябинской области, 297 - в Коми, 289 - в Мурманской области, 279 - в Иркутской области, по 271 - в Ульяновской и Самарской областях.

Еще 265 случаев - в Забайкальском крае, 263 - в Крыму, по 255 - в Кировской, Саратовской областях, 248 - в Волгоградской области, 245 - в Бурятии, 244 - в Омской области, 234 - в Приморском крае, 230 - в Ставропольском крае, 227 - в Ханты-Мансийском АО, 223 - в Тверской области, 222 - в Алтайском крае, по 215 - в Якутии, Ленинградской области. По 210 - в Новгородской и Томской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 06 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
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