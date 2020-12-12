Число госпитализаций с COVID в Москве осталось на прежнем уровне

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных с COVID-19 в Москве остается на прежнем уровне, сообщили "Интерфаксу" в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

По его данным, в городе подтверждено 6 622 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 684 пациента с COVID-19.

Отмечается, что на ИВЛ в больницах Москвы находится 475 человек.

Накануне количество заболевших составило 7 215, госпитализированных - 1 613 человек.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 685 785 случаев заражения коронавирусом. Количество жертв болезни увеличилось с 9 722 до 9 798.