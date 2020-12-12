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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
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В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. случаев коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Суточный COVID-прирост в России составил 28 137, сообщает оперштаб.

В Москве за сутки зарегистрировано 6622 новых эпизодов заболевания.

За последние 24 часа в стране скончались 560 человек с коронавирусом. Число жертв за весь период пандемии достигло 46 453.

Поправились и выписаны 26 118 пациентов с COVID-19. Общее число выздоровевших в РФ выросло до 2 млн 085 958 человек.

За все время в стране выявлено 2 млн 625 848 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, общее количество активных случаев в России (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 493 437.

Новые заболевшие регистрировались во всех 95 регионах РФ. Так еще 3 776 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Петербурге, 1 393 - в Московской области, 501 - в Нижегородской области, 428 - в Карелии, 405 - в Архангельской области, 401 - в Свердловской области, 387 - в Воронежской области, 376 - в Ростовской области, 367 - в Вологодской области, 340 - в Хабаровском крае, 336 - в Красноярском крае, 333 - в Крыму, 330 - в Псковской области, 314 - в Пермском крае, 302 - в Коми. В остальных регионах страны менее 300 новых случаев.

Хроника 09 января – 12 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
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