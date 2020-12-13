Бару Memo Dine&Bar в Москве грозит закрытие за нарушения COVID-мер

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Московскому бару Memo Dine&Bar грозит крупный штраф или приостановка деятельности за организацию концерта артиста Макса Барских с нарушениями мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций столицы Дмитрий Комаров в воскресенье.

"В баре Memo Dine&Bar проходил концерт Макса Барских. По социальным сетям было выявлено, что люди не соблюдали социальную дистанцию, не использовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, было установлено, что заведение вовсю продолжало свою деятельность и после полуночи. Заведению грозит крупный штраф, не исключена также приостановка деятельности", - рассказал он.

Комаров выразил недоумение поведением организаторов и артистов в этой ситуации.

Накануне сообщалось, что нарушения мер профилактики COVID-19 были выявлены в ресторане Bla Bla Bar во время концерта певца Niletto.