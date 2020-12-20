В баре "Барвиха Lounge" в Москве выявили нарушение COVID-мер

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Столичному бару "Барвиха Lounge" грозит закрытие на три месяца за обслуживание посетителей после 23:00, сообщил в воскресенье главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

"Бар "Барвиха Lounge" (Дербеневская набережная, дом 7) в Даниловском районе могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19. В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало обслуживать посетителей даже в 3 часа ночи. В заведении находилось порядка 100 гостей, посетители курили кальяны", - рассказал он журналистам.

По его словам, за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тыс. руб., а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей - до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00, сказал представитель ведомства.