Организаторы концертов в РФ пожаловались на необоснованное давление

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Организаторы концертов заявили, что зачастую сталкиваются с необоснованными требованиями при проведении проверок концертных площадок контролирующими органами, что может привести к параличу работы отрасли. Об этом говорится в обращении российской Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций.

"Под предлогом реакции на посты в социальных сетях с некачественными размытыми фотографиями начинаются массовые проверки концертных площадок, сопровождающиеся незаконными действиями проверяющих органов", - подчеркивается в обращении, распространенном во вторник.

В нем отмечается, что "на проводимых во всей Российской Федерации мероприятиях в концертном зале присутствуют проверяющие органы". "Но затем эти же органы начинают преследование, налагают те или иные административные наказания, создавая тем самым необоснованное давление на отрасль. Концертным площадкам системно в устной форме, а, порой, и анонимно, угрожают большим количеством беспричинных дополнительных проверок в попытке парализовать работу", - подчеркивается в обращении.

"Мы считаем, что вправе потребовать либо полного закрытия отрасли с соответствующими экономическими механизмами защиты людей, оставшихся без работы, либо понятного партнерского подхода государства и административных органов к совместной продуктивной работе, целью которой является сохранение индустрии зрелищных мероприятий, максимальная безопасность зрителя и проведение всех концертных мероприятий с обоснованными ограничениями", - говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что региональные отделения Роспотребнадзора проводят проверки после публикаций в соцсетях фотографий с концертов, проводившихся на различных площадках, в частности, в "ВТБ-Арена", концертном зале Adrenaline Stadium (Москва), в Ледовом дворце в Петербурге и др.