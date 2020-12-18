В Москве QR-коды для посетителей ввели больше 4500 организаций

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве сейчас уже больше 4500 организаций в 11 000 локациях используют систему регистрации по QR-кодам для посетителей и сотрудников, сообщил "Серебряному дождю" глава городского департамента торговли и услуг, первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

По его словам, это и торговые центры, и магазины, и клубы, и кафе с ресторанами. Чиновник напомнил, что систему внедрили "буквально за пять дней". 30 ноября он говорил, что к системе подключились почти 10 000 организаций.

Система регистрации позволяет отслеживать возможные контакты людей с теми, кто заразился коронавирусом, и информировать их об этом. Ее введение Немерюк назвал "еще одной из причин не вводить тотальный локдаун".

Он отметил, что при внедрении в Москве этой системы использовался опыт Южной Кореи, Великобритании и США.