Салон красоты в центре Москвы опечатали из-за нарушений COVID-мер

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Московский Роспотребнадзор опечатал салон красоты Neilon studio на 1-й Тверской-Ямской улице из-за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщила главный специалист-эксперт столичного управления ведомства Елена Калугина.

"Составлен протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" - ИФ), помещение салона опечатано", - сказала Калугина журналистам в четверг.

Она пояснила, что при осмотре салона выявили нарушения масочного режима, а также режима контроля температуры тела. Кроме того, в помещении не проводилось обеззараживание воздуха, нарушалась социальная дистанция.

За выявленные нарушения заведению грозит штраф до 150 тыс. руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.