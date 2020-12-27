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Журналиста Сафронова в "Лефортово" поселили с украинцем Василенко

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, поместили в камеру с украинцем Василием Василенко, осужденным за шпионаж, сообщила в воскресенье член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

"Теперь у него новый сосед. Это хороший сосед, мы его неоднократно видели. Это украинец Василий Василенко", - сказала она по итогам посещения СИЗО "Лефортово", где находятся Сафронов и Василенко.

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По словам Литвинович, "отношения у них (Сафронова и Василенко - ИФ) хорошие".

Она пояснила, что Сафронова вернули в "обычную камеру" в четверг после двухнедельного карантина, на котором он находился из-за контакта с зараженным коронавирусом.

Как рассказала Литвинович, на карантине Сафронова не выводили мыться и гулять, а также не меняли белье в камере, что, по ее словам, нарушает правила внутреннего распорядка СИЗО.

Член ОНК добавила, что Сафронов получил "огромную-огромную" сумку с 40 книгами и благодарит тех, кто передал их ему.

Сафронову вменяется госизмена, он находится под арестом с июля. 53-летний Василенко, бывший футболист, в декабре был приговорен Мосгорсудом к 12 годам колонии за шпионаж.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Иван Сафронов Василий Василенко ОНК Лефортово

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