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У Басманного суда во вторник усилили меры безопасности

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Басманном суде Москвы, где во вторник будет рассмотрен вопрос об аресте бывшего схиигумена Сергия (Романова), усилили меры безопасности.

Как передает корреспондент "Интерфакса", около суда собралось несколько десятков сторонников экс-схиигумена с иконами и хоругвями. В связи с этим к зданию суда стянуты дополнительные силы полиции, дежурит полицейский автобус.

Как ожидается, в ближайшие часы Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Сергия на два месяца.

Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), по ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК РФ (самоуправство).

Официального комментария от следствия пока не поступало.

Ранее бывший духовник Среднеуральского женского монастыря был задержан в этом монастыре и доставлен в Москву.

Экс-схиигумен Сергий, изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.

Сергий Романов Басманный суд Москва МВД

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