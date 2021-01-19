На крещенские богослужения пришли больше 100 000 москвичей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник и в ночь на вторник праздничные богослужения по случаю Крещения посетили больше 100 000 москвичей, службы прошли почти в 500 церквях и монастырях, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, в крещенских купаниях, для которых было подготовлено семь мест в Новой Москве и на западе столицы, участвовали около 3000 человек.

"Крещенские богослужения и купания в столице прошли без происшествий", - добавил источник.

В 2020 году в крещенских купаниях в столице участвовало более 125 000 человек, в городе было подготовлено 50 майн на водоемах и 33 купели.

Рождественские богослужения в Москве посетили около 150 000 человек. Это минимум в четыре раза меньше, чем в предыдущие годы.