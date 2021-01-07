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Рождественские богослужения в Москве посетили почти 150 тысяч человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, рождественские богослужения в Москве посетили почти 150 тысяч человек, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Праздничные службы прошли в 475 храмах и церквях без происшествий и нарушений общественного порядка", - добавил он и уточнил, что из-за коронавируса в храмы было допущено значительно меньше верующих, чем в прошлые годы.

Ранее в мэрии объявляли, что в 2017 и 2018 годах рождественские богослужения в столице посетили более 600 тысяч человек, в 2019 году - порядка миллиона.

В начале января глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал пожилых россиян не посещать храмы на Рождество, чтобы не рисковать заразиться коронавирусом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском послании назвал пандемию "непростым испытанием" народов Земли и призвал молиться об исцелении больных и о ниспослании помощи медработникам.

Хроника 09 января 2020 года – 07 января 2021 годаПандемия коронавируса
Москва РПЦ Рождество коронавирус

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