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Собянин сообщил о снижении COVID-заболеваемости в Москве в начале года

Число госпитализированных с коронавирусом уменьшилось на 18%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Число новых официально зарегистрированных случаев коронавируса в Москве уменьшилось на 30% по сравнению с предновогодним периодом, а госпитализация снизилась на 18%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Последнюю неделю после новогодних каникул ситуация позитивная. И в Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям. По выявляемости на 30% по сравнению с тем, что было перед Новым годом. И на 18% снизилась госпитализация, это такой очень важный фактор, который позволяет разгрузить и коечную сеть", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник.

Он уточнил, что "сегодня количество свободных коек составляет около 40%". "Это мощный запас, чтобы мы чувствовали себя уверено в ближайшее недели и месяцы", - подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, ситуация после Нового года в большинстве регионов улучшилась. Это связано с тем, что произошел разрыв цепочки передачи вируса.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в Москве выявлено 3 115 новых случаев заболевания, что стало минимальным значением с октября 2020 года. Скончались за прошедшие сутки 84 пациента, что стало максимумом с начала пандемии. При этом число выздоровевших вновь превысило число заболевших: за сутки вылечились от коронавируса 4 532 человека.

Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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