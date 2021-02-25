Мосгорсуд оставил Любовь Соболь под домашним арестом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил законность решения Тверского суда, который 29 января поместил под домашний арест до 23 марта юриста ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России иноагентом) Любовь Соболь. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Соболь поместили под домашний арест по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Ее защита оспорила выбранную для нее меру пресечения.

Акции протеста 23 января и 31 января прошли без согласования в ряде городов России. В Москве после первой акции возбудили уголовные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК) в условиях пандемии, о применении насилия к полицейским (ст. 318 УК), хулиганстве (ст. 213). Перед акцией СКР возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в опасную для них деятельность.

По так называемому "санитарному" делу в Москве, кроме Соболь, проходят еще девять человек. Среди них брат Алексея Навального Олег, его соратники, участница Pussy Riot Мария Алехина, несколько муниципальных депутатов.

Кроме того, в феврале Соболь предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о нарушении неприкосновенности жилища и попытке пройти в квартиру в Восточном округе Москвы в декабре 2020 года.