Задержанных 23 января в Москве детей поставят на внутришкольный учет

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Если московских школьников за участие в несогласованной акции привлекли к административной ответственности, они будут поставлены на внутришкольный учет, объяснили в городском департаменте образования. Чиновников спросили, что будут делать с такими несовершеннолетними.

"Школа получает информацию по каждому случаю совершения административного правонарушения учащимися. В соответствии с регламентом, таких учеников ставят на внутришкольный учет и с каждым из них организуют индивидуальную профилактическую работу", - ответил представитель департамента.

Он добавил, что школы делают все, чтобы оказать таким ученикм социально-психологическую и педагогическую помощь, в том числе организуют занятия по коррекции поведения, консультации психологов, индивидуальные и групповые профилактические беседы.

В департаменте нет информации о количестве несовершеннолетних, которые принимали участие в несанкционированной акции в Москве 23 января. "Этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов",- сказал собеседник агентства.

Перед акциями в поддержку арестованного Алексея Навального СКР возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в опасную для них противоправную деятельность. Мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляли, что недопустимо вовлекать детей в несогласованные политические акции, не приводя примеров таких призывов.

О количестве несовершеннолетних участников акции в Москве официально ничего не сообщалось.

26 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ссылаясь на данные столичного ГУ МВД, сказала, что четырех несовершеннолетних 23 января задержали и доставили в отдел полиции в Филях. Их родителей привлекли к административной ответственности. "В отношении 17-летнего молодого человека составлен административный протокол по статье 20.2 часть 5 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), добавила омбудсмен.