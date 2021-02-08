Мосгорсуд эвакуирован после сигнала о минировании

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приостановил рассмотрение дел в связи с эвакуацией посетителей и сотрудников, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"В настоящее время в Московском городском суде проходит эвакуация в связи с поступившим сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве. Все судебные заседания приостановлены", - сказала она.

По ее словам, здание суда осматривают кинологи и сотрудники полиции.

В понедельник Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на административный арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова из-за несогласованной акции 23 января.

Также в суде планировалось апелляционное заседание по жалобе на заключение под стражу бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству.