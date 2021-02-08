Мосгорсуд возобновил работу после эвакуации

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Полиция не нашла взрывного устройства в Мосгорсуде, рассмотрение дел в нем возобновлено, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

"Посетители и сотрудники возвращаются в суд, работа возобновлена в штатном режиме", - сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Ранее из Мосгорсуда эвакуировали людей в связи с поступившим сообщением о якобы "минировании" здания.

В понедельник Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на административный арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова на 25 суток из-за несогласованной акции 23 января. Также в суде планировалось рассмотрение жалобы на заключение под стражу бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и в других преступлениях.