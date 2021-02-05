Защита обжаловала административный арест главреду "Медиазоны" Смирнову

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Защита главного редактора "Медиазоны" Сергея Смернова обжаловала назначение ему 25 суток ареста за призывы к участию в несогласовнаной акции, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 8 февраля. Об этом сообщил адвокат правозащитной организации "Апология протеста" Федор Сирош.

"В жалобе я привел 37 доводов, из которых, по моему мнению, следует, что решение Тверского суда было несостоятельным", - сказал Сирош.

Решение об аресте Тверской суд принял 3 февраля. Смирнова увезли в центр временного содержания для административно арестованных в Сахарове в Новой Москве.

Журналиста задержали 30 января, когда он гулял с сыном, и доставили в отдел полиции Тверского района для составления административного протокола. В протоколе сказано, что 20 января Смирнов у себя в твиттере сделал запис с призывом выйти на не согласованную властями акцию 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По словам самого Смирнова, он ретвитил чужой шуточный пост с фотографией похожего на него человека, поддержавшего Навального. Из подписи к картинке следовало, будто бы Смирнова "перепутали" с солистом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным. Призывом к участию в протестах журналист это не считает.

После решения суда Союз журналистов России попросил Генпрокуратуру и МВД проверить обоснованность привлечения к административной ответственности Смирнова и правильность протокола, составленного на него полицейскими. В заявлении отмечалось, что решение суда вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе и к составителям протокола возникли вопросы.

В Кремле решение суда комментировать отказались.