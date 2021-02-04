СЖР обратился в Генпрокуратуру и МВД из-за ареста главреда "Медиазоны"

Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов Фото: Пресс-служб Тверского суда

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Союз журналистов России обратился в Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел с просьбой проверить обоснованность привлечения к административной ответственности главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова, арестованного на 25 суток.

В заявлении подчеркивается, что это судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе.

Глава СЖР Владимир Соловьев уточнил, что обращение направлено в Генпрокуратуру и МВД в связи с вопросами, возникшими к действиям сотрудников полиции, составивших на Смирнова протокол об административном правонарушении.

Соловьев подчеркнул, что решение суда не оспаривается, но СЖР хочет обратить внимание на то, насколько правильно был составлен протокол со стороны сотрудников полиции.

3 февраля Тверской суд Москвы арестовал Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января, в которой журналист, по факту, не участвовал. Главреда "Медиазоны" признали виновным по статье КоАП РФ о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Согласно протоколу, 20 января Смирнов у себя в твиттере сделал запись, в которой содержится призыв выйти на несогласованную властями акцию 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. При этом сам Смрнов указывает, речь на самом деле идет о репосте шуточной картинки, где его якобы путают с солистом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, поддержавшим Навального.