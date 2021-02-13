Снегопад привел к задержкам в движении наземного транспорта в Москве

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Незначительные задержки в движении наземного транспорта фиксируют на некоторых маршрутах в Москве в субботу в условиях сильного снегопада, сообщает департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве добавили, что на дороги города вывели 180 дополнительных машин общественного транспорта.

При этом метрополитен, Московские центральные диаметры (МЦД) и Московское центральное кольцо (МЦК) работают в штатном режиме.

Из-за снега на дорогах фиксируют затруднения, основные - на МКАД, Шоссе Энтузиастов в районе ТТК, Варшавском шоссе и на проспекте Андропова.

Загруженность дорог в Москве из-за непогоды утром 13 февраля оценивается в 8 баллов.

По предварительным расчетам, с начала снегопада в столице выпало 27 мм осадков, что составляет 75% месячной нормы, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

По данным синоптиков, высота снежного покрова в районе ВДНХ к 9:00 субботы достигла 56 см.т"По предварительным оценкам, в некоторых районах города сугробы выросли до 65-70 см, и это не предел", - добавили в метеобюро.