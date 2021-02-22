Жителей Москвы и области предупредили о сильном морозе 23 февраля

Однако, по прогнозам синоптиков, к концу недели резко потеплеет

На Воробьевых горах в Москве Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В праздничный день 23 февраля в Москве и области будет очень холодно, но затем ожидается резкая перемена погоды, температура воздуха к концу недели повысится на 25-30 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни все будет резко, никакой плавности, резко поднимается давление, и завтра оно еще существенно увеличится, так как к европейской части России приблизится центр антициклона, и давление на 20-25 мм ртутного столба будет превышать норму", - рассказал он "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, "зимой, когда наблюдается антициклон, тогда наблюдается очень холодная погода: в Москве (в ночь на 23 февраля) будет настоящий мороз до минус 25-28 градусов, по области до минус 34 градусов". Собеседник агентства уточнил, что это очень низкая температура, ниже нормы на 15-16 градусов.

При этом Вильфанд отметил, что в ночь на 23 февраля, и днем будет ясно и безветренно, дневные температуры составят 15 градусов мороза, в Подмосковье до минус 19. Как добавил синоптик, "такая по-настоящему суровая, жесткая мужская погода".

По его словам, 24 февраля температура немного повысится, до -8 ...-10 градусов днем, а затем погода уже начнет меняться в связи с тем, что к западным границам России "приближается хорошо выраженный глубокий циклон и центр европейской части страны окажется в зоне влияния юго-западных теплых масс".

"Есть в ночь на четверг, 25 февраля, ночью будет до 10 градусов мороза, то к концу четверга за счет продолжающегося приближения теплых масс температура повысится до нулевых даже положительных значений, - сказал Вильфанд. - Это значит, что за 2,5 дня температура повысится на 25-30 градусов".

Он также сообщил, что такая погода с нулевыми и положительными значениями сохранится до конца недели, с 25 по 27 февраля в Москве и области будет облачно и ветрено, прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и даже дождя, давление понизится и приблизится к норме.

Эксперт предупредил, что "неоднородный режим погоды" сохранится до конца месяца, но добавил, что весны с наступлением марта ждать не стоит. Как сказал Вильфанд, "впереди нас еще ждет много изменений погоды".