Мосгорсуд оставил в силе решение по фильму "Беслан"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Google на решение, обязывающее компанию устранить ограничения к просмотру фильма "Беслан" Александра Рогаткина на YouTube.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду, 24 февраля, Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Таганского суда по иску прокурора Москвы к Google, который требовал "восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц", устранив ограничения доступа к фильму Рогаткина.

В числе ограничений - необходимость для пользователя авторизоваться на сервисе для просмотра фильма. Также было введено возрастное ограничение. Как поясняли в Google, это было сделано из-за сцен насилия в фильме.

"Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Фильм "Беслан"

Документальный фильм-расследование "Беслан" о событиях, связанных с захватом и штурмом бесланской школы N1 в 2004 году, был показан 3 сентября телеканалом "Россия 1". Автор проекта Александр Рогаткин, как говорилось в анонсе фильма, "в 16-ю годовщину трагических событий совершил попытку их осмысления", показав "уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей".

Позднее видеосервис YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это изображением сцен насилия или жестокости.

В Роскомнадзоре заявили, что считают актом цензуры действия YouTube.

22 октября Таганский суд Москвы удовлетворил иск прокурора столицы, просившего обязать Google устранить ограничения для доступа к фильму "Беслан" на сервисе YouTube.

Google не согласился с решением суда и оспорил его в вышестоящей инстанции.