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Безработица в Москве снизилась втрое относительно лета 2020 года

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в Москве по сравнению с летом 2020 года снизился в три раза, число официально зарегистрированных безработных составляет 70 тысяч человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

По его словам, максимальные значения числа безработных граждан в российской столице были зафиксированы летом прошлого года, и они составляли "порядка 3%, или около 220 тысяч человек".

"Безработица вернулась на максимально низкие значения, которые мы обычно наблюдаем: около 1%, а количество зарегистрированных безработных составляет около 70 тысяч человек", - уточнил он.

По словам Ефимова, такой уровень безработицы является "нормальным и естественным для города, когда люди находятся периодически в поисках работы".

"Мы видим на сегодняшний день восстановление ситуации", - сказал замммэра Москвы.

Ранее сообщалось, что безработица, зафиксированная службой занятости в столице, выросла в 7,7 раз в 2020 году. Об этом говорилось в решении московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Москва

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