Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В России с сентября 2020 года число безработных, зарегистрированных в центрах занятости, снизилось с 3,7 млн человек до 1,9 млн, сообщила замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова. Она напомнила, что в сентябре официальная безработица была на пике.

10 марта министр труда Антон Котяков сообщал, что на начало марта в центрах занятости зарегистрированы 2,1 млн человек.

Мухтиярова отметила, что Минтруд наблюдает "постепенное восстановление занятости".

"Целевая задача 2021 года - восстановление рынка труда, и в рамках выполнения этой задачи нами с регионами была организована работа по проработке комплекса мер по восстановлению численности занятого населения", - добавила замминистра.

16 марта вице-премьер Татьяна Голикова пообещала субсидии работодателям за наем граждан, зарегистрированных в службах занятости.