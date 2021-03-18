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Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое

Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое
Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В России с сентября 2020 года число безработных, зарегистрированных в центрах занятости, снизилось с 3,7 млн человек до 1,9 млн, сообщила замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова. Она напомнила, что в сентябре официальная безработица была на пике.

10 марта министр труда Антон Котяков сообщал, что на начало марта в центрах занятости зарегистрированы 2,1 млн человек.

Мухтиярова отметила, что Минтруд наблюдает "постепенное восстановление занятости".

"Целевая задача 2021 года - восстановление рынка труда, и в рамках выполнения этой задачи нами с регионами была организована работа по проработке комплекса мер по восстановлению численности занятого населения", - добавила замминистра.

16 марта вице-премьер Татьяна Голикова пообещала субсидии работодателям за наем граждан, зарегистрированных в службах занятости.

Хроника 27 января 2020 года – 18 марта 2021 годаЭкономический кризис
Минтруд коронавирус Елена Мухтиярова Антон Котяков

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