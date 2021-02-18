Членство РФ в СЕ может быть приостановлено из-за ситуации с Навальным

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Москва готова к этому

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой не исключает скорого инициирования чрезвычайного трехстороннего механизма СЕ, позволяющего вывести РФ из организации, в связи с отказом исполнять решение ЕСПЧ об освобождении оппозиционера Алексея Навального.

"Чем нам грозит отказ от исполнения решения ЕСПЧ по Навальному? Не исключаю, что в ближайшее время может быть инициирована чрезвычайная трехсторонняя процедура или начат мониторинг. Мы к этому готовы", - написал Толстой в своем телеграме.

Чрезвычайный трехсторонний механизм по преодолению кризисных ситуаций СЕ - это многоэтапная процедура урегулирования вопросов Совета Европы к одной из стран-участниц. Его финальным итогом может стать приостановление членства или выход страны из организации, но лишь в том случае, если прийти к консенсусу не удастся, и ситуация с претензиями зайдет в тупик.

Инициировать этот механизм может Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), ПАСЕ или генсек организации, окончательное решение остается за КМСЕ, который должен одобрить его 2/3 голосов. После этого в страну-нарушитель отправляется миссия Совета Европы, по итогам которой принимается дорожная карта по выходу из ситуации, рассчитанная на длительный период. В случае, если этот план окажется неработающим, СЕ может запустить следующий этап по приостановке членства или исключения страны из организации.

"Понятно, что это решение (ЕСПЧ - ИФ) - просто разогрев общественного мнения в Европе перед введением антироссийских санкций, какое-то нужно обязательно правовое, такое псевдоправовое решение, которое Россия откажется исполнять", - отметил Толстой, выступая в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Решение ЕСПЧ по Навальному

В среду, 17 февраля, адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить из-под стражи ее подзащитного на основании правила 39 регламента суда - в качестве обеспечительной меры. По словам адвоката, такое решение является обязательным для РФ.

Как следует из опубликованного решения ЕСПЧ, суд принял такое решение, "рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя" с учетом "общих обстоятельств" его текущего нахождения под стражей. В суде отметили, что обеспечительные меры были приняты "без ущерба для решения по существу настоящего дела".

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал требование ЕСПЧ освободить Навального неисполнимым, противоречащим российскому законодательству и не содержащим ссылок на нормы права.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел решение Страсбургского суда неправомерным, добавив, что "оно является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела". При этом он отметил, что Россия не ищет конфронтации с Советом Европы и не рассматривает вопрос о выходе из него.