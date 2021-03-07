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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:48Заразились
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Третий день подряд число заболевших COVID-19 в Москве менее 2 тыс.

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 1 534 случая заболевания COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба по контролю за коронавирусом.

По его данным, накануне сообщалось о 1 820 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы незначительно снизилась.

За сутки коронавирус привел к смерти 47 человек. С начала пандемии скончались 15 394 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 417 пациентов. Впервые с 1 марта число заболевших коронавирусом больше количества выздоровевших. Всего от COVID-19 в Москве излечились 911 109 человек.

Накануне сообщалось о 1 922 выписанных и 50 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 7 марта составляет 990 395.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Хроника коронавируса. Март.

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Москва Коронавирус

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