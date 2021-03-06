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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:46Заразились
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В Москве вторые сутки подряд выявили менее 2 тыс. случаев COVID-19

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 1 820 случаев коронавирусной инфекции, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его данным, накануне сообщалось о 1 757 случаях COVID-19. Таким образом, заболеваемость в столице незначительно выросла, вторые сутки подряд в городе выявляют менее 2 тыс. инфицированных.

Общее число заболевших за все время пандемии в Москве на 6 марта составило 988 861 человек.

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции излечилось 1 922 горожанина. Всего заболевание победили 909 692 москвича.

Коронавирус привел к смерти 50 жителей города за последние 24 часа. В общей сложности от заболевания в столице скончалось 15 347 человек.

Накануне сообщалось о выздоровлении 2 249 человек и смерти 54 москвичей.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Хроника коронавируса. Март.

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Москва Коронавирус

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