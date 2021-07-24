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Реконструкцию развязки МКАД - Алтуфьевское шоссе завершат в 2022 году

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Модернизацию транспортной развязки на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАДа планируется завершить раньше контрактного срока - в 2022 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"На развязке с Алтуфьевским шоссе сейчас ведется демонтаж путепровода через МКАД из центра в сторону области, а также строительство боковых проездов и направленных съездов", - рассказал он.

Как отметил Бочкарев, реконструкция транспортной развязки подразумевает модернизацию устаревшего клевера. Для этого будут построены семь обновленных съездов, реконструируют путепровод по основному ходу Алтуфьевского шоссе, а также построят боковые проезды.

Он пояснил, что реконструкция развязки позволит увеличить пропускную способность и обеспечить разделение транспортных потоков. После окончания работ улучшится транспортная доступность районов Бибирево и Лианозово на северо-востоке города.

Всего за последние 10 лет в Москве модернизировали 18 развязок с МКАД с общей протяженностью дорог более 150 км. Как правило, в ходе работ расширяется проезжая часть за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос.

Москва Алтуфьевское шоссе МКАД Андрей Бочкарев

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